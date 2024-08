Ligue Europa : tirage clément mais un peu fade pour l’OL

L'OL connaît ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue Europa. Pour rappel, cette phase de ligue regroupe les 36 clubs engagés et chaque équipe affronte huit adversaires différents (quatre matchs à domicile et quatre à l'extérieur). Les huit premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, les 12 derniers seront éliminés de toute compétition continentale.

Entre le 9e et le 24e rang, des play-offs en aller-retour (9e ou 10e contre 23e ou 24e, 11e ou 12e face à 21e ou 22e, et ainsi de suite) désigneront les autres engagés pour les huitièmes de finale.

Le tirage de l'OL : Lyon recevra Francfort, Olympiakos, Ludogorets et Besiktas et se déplacera sur les pelouses des Glasgow Rangers, de Fenerbahçe, de Qarabag et d'Hoffenheim.

Un tirage sur le papier clément mais qui manque un peu de sel : l'OL n'a hérité d'aucun des gros poissons du chapeau numéro un comme Manchester United, l'AS Roma ou l'Ajax Amsterdam.

Le calendrier des matchs sera dévoilé ce samedi. Pour l'heure, on sait simplement que l'OL entrera en lice le 25 ou le 26 septembre et que cette longue phase de groupes s'achèvera le 30 janvier.

J.H.