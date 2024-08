OL-Strasbourg : l’avant-match

Olympique Lyonnais - RC Strasbourg, 3e journée de Ligue 1, à vivre ce vendredi dès 20h30 en intégralité, de la première à la dernière minute sans la moindre interruption, sur Tonic Radio.

L'enjeu : l'OL déjà sous pression

Les deux lourdes défaites en ouverture (3-0 à Rennes, 0-2 contre Monaco) ont réveillé les mauvais souvenirs du début de la saison passée. Sous la direction de Pierre Sage, l'OL n'a jamais enchaîné trois revers consécutifs, comme l'entraîneur l'a souligné face aux médias cette semaine. Mais pour Lyon, l'enjeu dépasse simplement l'évitement d'une nouvelle défaite : il s'agit de décrocher une victoire pour enfin lancer son championnat. Tout autre résultat qu'une victoire plongerait l'équipe dans une crise sportive, d'autant plus que la trêve internationale offrirait un temps prolongé pour ruminer cette nouvelle contre-performance.

Pierre Sage

Lucas Perri garde confiance

L'adversaire : Strasbourg

Auteur d'un nul à Montpellier (1-1) puis d'une probante victoire devant Rennes (3-1), Strasbourg a bien lancé sa nouvelle ère. Désormais entraîné par le jeune Anglais Liam Rosenior (40 ans), le Racing compte dans ses rangs un certain Diego Moreira. Prêté par Chelsea, l'ailier portugais avait échoué à l'OL la saison passée (7 matchs en 6 mois avant un départ en janvier). Pour rappel, BlueCo, le consortium américain propriétaire de Chelsea, a racheté le RCSA il y un an. Dans le viseur du Racing depuis des semaines, le gardien serbe de Chelsea Djordje Petrovic va d'ailleurs être prêté pour la saison. Mais il ne sera pas présent ce vendredi à Lyon. C'est le Suédois et ancien Bordelais Karl Johan Johnsson qui défendra les buts alsaciens.

Le joueur à suivre : Matic à la relance

Décevant à Rennes, remplaçant devant Monaco, le Serbe a bien répondu à l'entraînement cette semaine. Pierre Sage devrait le titulariser alors que l'Américain Tanner Tessmann est arrivé pour le challenger.

Pierre Sage à propos de Nemanja Matic

La statistique Opta :

L'OL a marqué au moins un but lors de ses 27 derniers matchs contre Strasbourg.

La question :

Ce vendredi, à 23 heures, lorsque le mercato fermera ses portes, l'OL disposera-t-il d'un effectif capable de répondre à son ambition : décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions ?

J.H.

Olympique Lyonnais - RC Strasbourg, 3e journée de Ligue 1, à vivre ce vendredi dès 20h30 en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Sur Tonic Radio, l'émotion du match est notre priorité. Profitez d'une retransmission complète et sans publicité des matchs de l'OL, pour ne rien manquer de chaque action, chaque but, chaque victoire. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.