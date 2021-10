L’IHU de Marseille accusé de mener des essais cliniques sauvages sur des traitements contre la tuberculose

La polémique enfle après les révélations de Mediapart ce vendredi sur une expérimentation sauvage contre la tuberculose qui aurait été menée à l’IHU de Marseille par le professeur Didier Raoult et son adjoint.



Selon le média, le processus aurait duré 4 ans, et ce, malgré les refus de l’agence nationale de sécurité du médicament. Cette expérimentation contre la tuberculose aurait consisté en “une combinaison de quatre médicaments, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée, ni même évaluée, et qui pouvait même être toxique”.



De nombreux patients auraient même eu des “complications rénales” suite à ces essais cliniques.