L’Isère placé en vigilance orange pluie-inondation, le Rhône et l’Ain maintenus en alerte jaune

Le département de l’Isère a été placé ce samedi matin en vigilance orange pluie-inondation. Des orages sont attendus jusqu’à dimanche matin dans l’ensemble de la région. À noter que le Rhône et l’Ain restent en vigilance jaune orages et inondation.



Météo France a notamment annoncé “60 à 80 mm de précipitations en moins de 6 heures en Isère. Les secteurs les plus à risque sont essentiellement les zones près du relief : autour du Vercors, de la Chartreuse et de Belledone dans le département isérois.”