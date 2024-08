Loire : des travaux prévus sur les routes cette semaine

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 août, plusieurs chantiers sont prévus sur les axes routiers de la Loire. C'est le cas sur l'A47, qui sera fermée à la circulation dans le sens Lyon/Saint-Étienne, entre les échangeurs n°10 et n°11. Dans le sens Saint-Étienne/Lyon, les bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur n°13 seront également fermées. Par ailleurs, dans le sens Saint-Étienne/Le Puy, la bretelle de sortie de l’échangeur n°31 de la RN88 sera fermée à la circulation, et la voie de droite de cette dernière sera neutralisée.

EP