Loire : quatre sapeurs-pompiers envoyés en renfort en Grèce

Le service départemental d’incendie et de secours de la Loire (SDIS) a envoyé ce matin quatre sapeurs-pompiers et un camion pour faire face aux importants feux de forêt en Grèce. Confronté à d'importants feux, le pays a fait appel à l'aide internationale pour tenter de maîtriser les flammes qui ont déjà ravagé plus de 40 000 hectares.

Les officiers se rendront d'abord à Aix-en-Provence pour rejoindre le détachement de lutte contre les feux de forêt envoyé par la France, avant de se rendre en Grèce. La durée de la mission pour les pompiers ligériens est pour l'instant inconnue.

La France va envoyer 180 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile en renfort.

ML