Loire : un septuagénaire disparu, son corps retrouvé dans les eaux du port de Roanne

Dans la Loire, vendredi soir, les secours ont découvert un corps dans les eaux du port de Roanne.

Il s'agit d'un homme de 72 ans qui avait disparu à proximité de son bateau plus tôt dans la journée.

Selon nos confrères du progrès, ce dernier a été aperçu une dernière fois en fin de matinée avec un grappin pour enlever les algues de son engin.

Son corps a été retrouvé entre sa péniche et celle de son voisin grâce à la mobilisation de plusieurs sapeurs-pompiers et de l'assistance de la police nationale et municipale.