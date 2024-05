L’OL à la conquête de 6e Coupe de France et de sa 9e Ligue des Champions

Octuple vainqueur de la Ligue des Champions féminine (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022), cinq fois vainqueur de la coupe de France chez les garçons (1964, 1967, 1973, 2008, 2012), l'Olympique Lyonnais espère ajouter deux lignes à son palmarès ce samedi.

"Tout à gagner" face au PSG

Déjà assuré de disputer les phases de groupes de la Ligue Europa, l'OL a certainement moins de pression qu'imaginé avant la finale de la coupe de France face au PSG. Les acteurs lyonnais ne le disent, comme Saïd Benrahma: "C'est une finale et ça ne se joue pas sur la pointe des pieds, on va la jour pour la gagner." L'Algérien concède toutefois : "C'est du bonus, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre". Car l'OL n'a pas la pression d'une conséquence d'une éventuelle défaite, ce qui n'est pas le cas du PSG presque "condamné" à réussir le doublé sous peine de voir son bilan sérieusement tâché.

Alexandre Lacazette

Saïd Benrahma

"Un titre à aller chercher" face à Barcelone

Chez les féminines de l'OL, le traumatisme de l'élimination injuste à Chelsea en quart de finale est encore dans toutes les têtes. Face aux tenantes du titre, les Lyonnaises veulent reconquérir "leur" Ligue des Champions. Pour cela, l'équipe de Sonia Bompastor devra neutraliser le potentiel offensif de Barcelone. Mais c'est bien l'OL qui dispose de la meilleure attaque et de la meilleure buteuse (Diani) dans cette compétition.

Amel Majri

