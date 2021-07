L’OL débute sa préparation par une victoire contre Bourg-en-Bresse

L’Olympique Lyonnais s’est largement imposé (5-1) ce samedi soir à Bourgoin-Jallieu pour son premier match de préparation contre Bourg-en-Bresse, pensionnaire de National.



Pour la première du nouvel entraîneur Peter Bosz, les Rhodaniens ont brillé. Moussa Dembélé a inscrit un doublé (30′, 45′), avant des réalisations de Bradley Barcola (62′), d’Islam Slimani (76′) et de Castello Lukeba (79′). Seul bémol dans cette belle soirée, le but encaissé par les Gones sur une erreur de relance du gardien allemand Julian Pollersbeck.



Les prochains matchs amicaux auront lieu samedi prochain au Groupama Stadium contre Villefranche-sur-Saône et Wolfsburg.

