L’OL et Bosz sous pression, tout ce qu’il faut savoir avant Monaco – OL

L’OL attendu au tournant

Défait sur la pelouse du FC Lorient (3-1), l’OL doit à tout prix réagir. En quête de leur première victoire de la saison à l’extérieur, les hommes de Peter Bosz entament une série de trois matchs difficiles avec ce déplacement en Principauté, avant la réception du PSG (18/09) et une confrontation à Lens (02/10). Jamais battu deux fois de suite en Ligue 1 sous l’ère Peter Bosz, l’OL serait bien inspiré de confirmer cette statistique, sous peine de fragiliser énormément son coach.

Thiago Mendes dans l’œil du cyclone

Peter Bosz l’a défendu avec tellement de vigueur en conférence de presse (“Croyez-moi les gars, c’est un très bon joueur“) qu’il serait étonnant que le Brésilien ne débute pas une nouvelle fois en défense centrale. Sa performance sera scrutée de près. Mais le coach a raison de souligner que d’autres ont failli à Lorient. Il pense sans doute à Malo Gusto, en grande difficulté défensivement depuis le début de cette saison (mais par ailleurs meilleur centreur de ce début de championnat selon Opta)

Monaco va mieux

Eliminé au tour préliminaire de la Ligue des Champions, Monaco a raté son entame de saison. Mais le club de la Principauté reste sur deux victoires, dimanche à Nice en Ligue 1 (0-1) et jeudi sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa (0-1). L’équipe de Philippe Clément n’a toutefois pas gagné le moindre match à Louis II dans ce championnat : un nul face au Stade Rennais (1-1) et deux défaites contre le RC Lens (1-4) et l’ESTAC Troyes (2-4).

Attention, Monaco a marqué au moins un but lors de ses neuf premiers matchs officiels. Mais l’équipe de la Principauté a inscrit onze de ses douze buts après une récupération haute ou un coup de pied arrêté.

Aouar de retour

Le milieu de terrain est de retour dans l’effectif. Le numéro 8 n’a joué que 30 minutes cette saison, la première demi-heure de la première journée contre Ajaccio (2-1) avant d’être remplacé suite à l’expulsion de Lopes. Un temps en instance de départ, il n’est plus apparu dans le groupe depuis. Il est temps pour lui d’enfin lancer sa saison. Et de rattraper le temps perdu. Il devrait entrer en jeu ce dimanche. Boateng manque toujours à l’appel. L’Allemand devrait reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine.

Le saviez-vous ?

L’OL n’a gagné aucun des neuf derniers matchs lors desquels il a été mené. La dernière victoire de Lyon après avoir concédé l’ouverture du score ? Devant l’OM (2-1) le 1er février.

