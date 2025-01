L’OL, le FCVB, le LOU, l’Asvel… l’agenda sportif du week-end

Football :

FC Nantes - Olympique Lyonnais - dimanche 17h15 : 19ᵉ journée de Ligue 1

L'Olympique Lyonnais traverse une période délicate avant son déplacement à Nantes, avec une défaite contre Brest (2-1) et une élimination aux tirs au but contre Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Malgré sa 6ᵉ place en Ligue 1, l'OL reste équilibré avec la 5ᵉ meilleure attaque, mais des performances individuelles en demi-teinte. Alexandre Lacazette n’a inscrit que 5 buts cette saison, et aucun joueur ne se distingue vraiment en termes de passes décisives.

FC Villefranche Beaujolais - Le Mans - vendredi 18h : 18ᵉ journée de National

Le FC Villefranche reçoit Le Mans à 18h au stade Armand-Chouffet, avec l’objectif de confirmer sa récente victoire à Quevilly-Rouen et de bonifier cette dynamique. Revigoré, le FCVB, qui a quitté la zone rouge, devra faire face à une équipe du Mans invaincue depuis 7 matches et qualifiée en Coupe de France. Laurent Combarel mise sur l'intensité de son équipe pour rivaliser avec l’adversaire, tout en renforçant l’attaque avec de nouvelles recrues.

GOAL FC - Genets d'Anglet - samedi 18h : 17ᵉ journée de National 2

Une occasion parfaite pour les joueurs de Fabien Pujo ! Le GOAL FC, dernier avec 6 points, affronte l'avant-dernier du classement qui possède 11 points. Une victoire leur permettrait de recoller un peu au bas du tableau.

Basket :

Lyon-Villeurbanne - FC Barcelone - vendredi 20h : 23ᵉ journée d'Euroligue

L'ASVEL accueille le FC Barcelone aujourd'hui à la LDLC Arena pour la 23ᵉ journée d'Euroligue. Après leur victoire face à l'Alba Berlin, les Villeurbannais affrontent les Espagnols, actuellement 5ᵉ, dans l'espoir de rester en course pour les barrages. Joffrey Lauvergne, longtemps blessé, fait son retour dans l'équipe de l'ASVEL pour le match contre le Barça à la LDLC Arena. En revanche, Paris Lee, touché à la cuisse, pourrait être ménagé. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

Lyon-Villeurbanne - Strasbourg - dimanche 16h30 : 17ᵉ journée de Betclic Elite

L'ASVEL, 2ᵉ du championnat de France, reçoit Strasbourg, une équipe qui est 8ᵉ au classement et qui n'a plus gagné depuis 3 rencontres. Les joueurs de Pierric Poupet vont vouloir prendre leur revanche après leur défaite à l'aller sur le parquet strasbourgeois (77-75).

Lattes Montpellier F - Lyon Asvel F - samedi 20h - 14ᵉ journée de LFB

C'est un choc de haut de tableau qui attend les féminines de l'ASVEL. Les joueuses de Pierric Poupet seront confrontées à Lattes Montpellier, un club classé 5ᵉ, à une place devant elles. Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, Lattes Montpellier avait pris l'avantage sur le parquet des Lyonnaises avec un score final de 85 à 66.

Rugby :

Bordeaux Bègles - Lyon OU - samedi 21h15 - 15ᵉ journée de Top 14

Après une très belle victoire contre les Cheetahs en Champions Cup (68 à 21), le LOU va faire face à un costaud du championnat de France. Les coéquipiers de Baptiste Couilloud se déplacent chez le leader : Bordeaux-Bègles. En difficulté en championnat, les Lyonnais vont faire face à une équipe qui n'a plus perdu depuis 9 matches.

RC Massy Essonne - CS Bourgoin-Jallieu - samedi 18h - 17ᵉ journée de Nationale

Un déplacement compliqué pour le CSBJ. Le club nord-isérois va faire face au 7ᵉ du classement, invaincu depuis 4 rencontres. De plus, à l'extérieur, le CSBJ est à la peine avec 1 seule victoire (forfait) lors de ses 7 derniers matches.

EP