L’OL, le LOU, l’ASVEL, le FCVB, le CSBJ, l’OL F… l’agenda sportif et les résultats du week-end

Football :

FC Villefranche-Beaujolais - Rouen : vendredi 19h30, 9e journée de National : les trois points ou rien pour le FCVB. Les Caladois doivent absolument retrouver le goût de la victoire ce soir. Les hommes de Laurent Combarel qui se trouvent actuellement à la dernière place du classement avec aucune victoire au compteur, reçoivent devant les supporters Rouen pour la 9e journée de National.

Istres - GOAL FC : vendredi 19h, 8e journée de National 2 : après la splendide victoire des hommes de Noël Tosi au 5e tour de la coupe de France, le GOAL FC retrouve le championnat ce soir. 12e au classement avec huit points, la victoire serait idéale pour remonter dans le milieu de tableau et se redonner un peu de confiance après sa dernière défaite en championnat face à Grasse (2-0).

GFA74 - AS Saint-Priest : samedi 18h, 8e journée de National 2 : suite à sa belle victoire au 5e tour de la coupe de France face au SEL Saint-Priest en Jarez (2-5), les Sangs et Or doivent confirmer en championnat cette fois-ci après leur match nul à la maison face à Andrézieux (1-1) le samedi 5 octobre dernier.

Paris FC F - Olympique Lyonnais F : dimanche 15h, 5e journée de Premiere Ligue Women : les Lyonnaises doivent enchaîner ce dimanche face au Paris FC, après leur belle victoire (0-2) contre les Allemandes de Wolfsburg en Ligue des champions. Ce match sera une confrontation directe, avec seulement trois points d'écart entre les deux équipes.

Le Havre - Olympique Lyonnais : dimanche 15h, 8e journée de Ligue 1 : et pourquoi pas un quatrième succès consécutif ? Les hommes de Pierre Sage retrouvent le championnat après la trêve internationale. Les Gones doivent impérativement décrocher les trois points pour confirmer leur belle série et remonter vers le haut du classement.

Rugby :

USA Perpignan - LOU Rugby : dimanche 16h30, 7e journée du TOP 14 : après sa très belle victoire à la maison face au stade Français, le LOU rugby retrouve le 12e du classement pour cette 7e journée du TOP 14. La victoire serait importante pour les hommes de Fabien Gengenbacher afin de remonter dans le haut du tableau et se rapprocher de Bordeaux Bègles.

CS Bourgoin-Jallieu - RC Narbonne : dimanche 18h30, 8e journée de Nationale : après une alternance de victoires et de défaites en championnat, le CSBJ, actuellement 9e au classement, espère renouer avec le succès devant ses supporters.

Basket :

Chartres F - Lyon ASVEL F : samedi 20h, 4e journée de LFB : après un début de saison presque parfait, les Lionnes ont chuté à domicile face à Lattes Montpellier (66-85) dimanche dernier. Elles ont cependant retrouvé le goût de la victoire en EuroCup contre Chomutov mercredi (86-50). Il faudra maintenant confirmer et regagner en confiance ce samedi sur le parquet de Chartres.

Elan Chalon - ASVEL : dimanche 16h30, 5e journée de Betclic Elite : toujours invaincus et indomptables en championnat, les hommes de Pierric Poupet affrontent ce dimanche l'avant-dernier du classement, l'Élan Chalon, qui n'a toujours pas enregistré de victoire cette saison.