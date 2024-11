L’OL, l’OL F, l’ASVEL F, le LOU, le FCVB… l’agenda sportif et les résultats du week-end

Football :

Stade de Reims - Olympique Lyonnais : samedi 21h, 12ème journée de Ligue 1 : L’Olympique Lyonnais qui reste sur une victoire à Saint Etienne à domicile, se déplace demain soir sur la pelouse du Stade de Reims pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Pour ce match le coach Pierre Sage va pouvoir profiter d’un groupe au complet. Cette rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Le Havre F - Olympique Lyonnais F : samedi 17h, 9ème journée de D1 féminine : Première de D1 féminine, l'Olympique Lyonnais se déplace chez le dernier du classement, Le Havre. Dix-points séparent ces deux équipes et les joueuses de Joe Montemurro devraient sans difficulté remporter cette rencontre.

Sochaux - Villefranche : vendredi 19h30, 13ème journée de Nationale 1 : Ce soir, le FC Villefranche Beaujolais jouera sur la pelouse de Sochaux dans le cadre de la 13ᵉ journée de Nationale. Une rencontre difficile pour les Caladois face au cinquième du championnat, alors qu’ils n’ont pas gagné depuis quatre matchs toutes compétitions confondues. Début de la rencontre à 19h30.

GOAL FC - Cannes : samedi 18h, 11ème journée de National 2 : Le GOAL FC reçoit le 15ème du classement Cannes demain. Les GOALois va affronter une formation de Cannes en grande difficulté depuis le début de la saison.

AS Saint-Priest - Marignane GCB : samedi 18h, 11e journée de National 2 : Les Sangs et Or retrouvent le championnat après une dernière victoire qui remonte au 21 septembre dernier c'était face à Cannes à l'extérieur. La victoire est donc cruciale pour les Jaune et Rouge qui doivent impérativement récupérer des points afin de ne pas se retrouver dans la zone rouge.

Basket :

ASVEL F - Landerneau Bretagne F : samedi 20h, 7ème journée de LFB : Les Lyonnaises vainqueurs en Eurocup mercredi soir, reçoivent demain soir Landerneau Bretagne. Avec un bilan de quatre victoires et deux défaites en LFB, les joueuses de Yoann Cabioch vont affronter les neuvièmes du championnat.

Rugby :

Lyon OU - ASM Clermont : 10 journée de TOP 14 : Le LOU qui reste sur trois défaites consécutives, reçoit demain l'ASM Clermont. Dixième, les Lyonnais ont l'opportunité encas de victoires de prendre de la distance avec la zone rouge.