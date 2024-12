L’OL, l’OL F, le FCBV, le LOU… l’agenda sportif du week-end

Football :

SCO Angers - Olympique Lyonnais : samedi 21h, 14ᵉ journée de Ligue 1

Demain à 21h, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du SCO d'Angers pour le compte de la 14ᵉ journée de Ligue 1. Le club rhodanien reste sur une victoire 4-1 à domicile contre l'OGC Nice, tandis que les Angevins ont battu Le Havre le week-end dernier sur le score de 1-0. Au classement, les joueurs de Pierre Sage occupent actuellement la 5ᵉ place, tandis que le SCO pointe à la 14ᵉ position.

Stade de Reims F - OL F : vendredi 21h, 10ᵉ journée de D1 féminine : 0-3

Les Fenottes de l'OL se sont une nouvelle fois imposées en patronnes à Reims. Septième victoire consécutive toutes compétitions confondues pour les joueuses de Joe Montemurro qui poursuivent leur fantastique début de saison. Prochain rendez-vous pour les Lyonnaises, ce sera en ligue des champions sur la pelouse de Galatasaray mercredi prochain.

FCVB - Dijon : vendredi 19h30, 14ᵉ journée de National : 1-0

Victoire qui fait beaucoup de bien aux Caladois après cinq matchs consécutifs sans succès. Toujours dans la zone rouge, les Tigres vont devoir poursuivre à l'extérieur sur le terrain de Boulogne vendredi prochain pour la 15e journée de National.

Andrézieux - GOAL FC : vendredi 19h30, 12ᵉ journée de National 2 : 2-0

Après sa qualification sur le fil en Coupe de France samedi dernier, les GOALois se sont inclinés à l'extérieur face à une équipe solide d'Andrézieux. Prochaine rencontre pour les joueurs de Fabien Pujot ce sera face au GFA 74 pour la 13e journée de National 2 vendredi 13 octobre.

Basket :

Olimpia Milano - ASVEL : vendredi 20h45, 14ᵉ journée d'Euroligue : 92-84

Après ses exploits face à l'Anadolu Istanbul et le Real Madrid, l'ASVEL n'a rien pu faire et est tombé sur une très forte équipe milanaise et un arbitrage qui n'a pas été en sa faveur. Défaite qui doit-être rapidement oublié puisque les hommes de Pierric Poupet réceptionnent dès ce dimanche à l'Astroballe Limoges pour la 11e journée de Betclic Elite. Match à suivre en direct et en intégralité sur Tonic radio avec Willy Sonthonax dès 16h30.

ASVEL - Limoges : dimanche 16h30, 11ᵉ journée de Betclic Elite

Actuellement 3ᵉ du classement, l’ASVEL reçoit Limoges ce dimanche à 16h30 pour la 11ᵉ journée de Betclic Elite. Après une défaite face à Strasbourg lors de la dernière journée, les Villeurbannais voudront se rattraper à domicile. Limoges, de son côté, arrive avec une victoire récente contre La Rochelle.

ASVEL F - Angers F : samedi 20h, 9ᵉ journée de LFB

L'ASVEL Féminin, 7ᵉ du championnat, retrouve Angers ce samedi à 20h en Ligue Féminine de Basket, après les avoir battues en Coupe de France mercredi soir. Cette fois-ci, les Lyonnaises affrontent une équipe angevine en forme, actuellement 3ᵉ du classement.

Rugby :

LOU Rugby - Cardiff : samedi 16h15, 1ʳᵉ journée de Challenge Cup

Le LOU Rugby, en pleine difficulté avec cinq défaites consécutives, débute la Challenge Cup demain à 16h15 avec la réception des Gallois de Cardiff. Le club lyonnais doit également composer avec de nombreux absents, mais récupère deux joueurs clés : Arno Botha, de retour après une fracture à une côte, et Thibaut Regard, absent depuis février.

CS Bourgoin-Jallieu - RC Hyères : victoire par forfait du CSBJ

Le CS Bourgoin-Jallieu est déclaré vainqueur pour cette 13ᵉ journée de Nationale en raison du forfait du RC Hyères.