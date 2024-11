L’OL, l’OL F, le FCVB, l’ASVEL, le LOU… l’agenda sportif du week-end

Football :

Olympique Lyonnais - AS Saint-Etienne : dimanche 21h, 11ème journée de Ligue 1 : Le derby est de retour dimanche soir ! D'un côté les Lyonnais restent sur un match nul à Hoffenheim ce jeudi soir en Ligue Europa et de l'autre l'AS Saint-Etienne reste sur une victoire en championnat contre Strasbourg.

Guingamp F - OL F : vendredi 21h, 7ème journée de Première Ligue : Pour cette rencontre le coach australien Joe Montemurro devrait faire tourner son effectif face à l’équipe bretonne onzième du classement et avec une seule victoire depuis le début de la saison à son actif. Et puis, surtout, les Fenottes se déplace à Rome mercredi dans le cadre de la 3ème journée de la Ligue des Champions.

FC Villefranche-Beaujolais - Chateauroux : vendredi 19h30, 12e journée de National : Le FC Villefranche-Beaujolais, 13ᵉ de National 1, accueille ce soir Châteauroux au Stade Armand Chouffet pour la 12ᵉ journée. Avec seulement deux points d'avance sur la zone de relégation, Villefranche a un besoin urgent de points pour s’éloigner du bas de classement. De son côté, Châteauroux occupe la dernière place et traverse une période difficile avec une série de quatre défaites et un match nul lors des cinq dernières rencontres.

Toulon - Goal FC : samedi 18h, 10ème journée de Nationale 2 : Le Goal FC 10ème et qui reste sur une victoire à domicile contre Bergerac Périgord, se déplace demain en fin d'après-midi sur la pelouse de Toulon 6ème et qui est invaincu depuis huit rencontres.

Jura Sud - AS Saint-Priest : samedi 18h, 10e journée de Nationale 2 : Après sa lourde défaite à domicile face au Puy-en-Velay (1-3) et une dernière victoire qui remonte au 21 octobre face à Cannes à l'extérieur (0-1), les Sangs et or doivent absolument réagir face au club Jura Sud, actuellement 7e avec 4 points d'avance sur l'AS Saint-Priest.

Basket :

ASVEL - Fenerbachce : vendredi 20h, 8ème journée d'Euroligue : L’ASVEL tentera ce soir face à Fenerbahce dans le cadre de la 8ème journée d’Euroligue de renverser la dynamique de défaites dans cette compétition. Actuellement 16ᵉ avec seulement 4 points, l’équipe villeurbannaise est sur trois défaites consécutives et va compter sur le soutien de son public à la LDLC Arena pour reprendre confiance et inverser la tendance. Le club turc est quant à lui 4ᵉ au classement et reste sur une belle série de deux victoires d’affilée.

Rugby :

CS Bourgoin Jallieu - Albi : vendredi 19h30 : 12ème journée National : Le CSBJ 9ème reçoit ce soir Albi qui est 6ème. Les Berjalliens restent sur trois défaites consécutives et vont essayer ce soir d'inverser la tendance devant son public.

EP