L’OL, l’OL F, le LOU, le FCVB, l’ASVEL… l’agenda sportif et les résultats du week-end

Football :

Lille - Olympique Lyonnais : vendredi 21h, 10e journée de Ligue 1 : 1-1. Ils sont passés de l’ombre à la lumière. Les Lyonnais ont su revenir sur le fil grâce à une deuxième période accomplie où ils ont poussé les Lillois dans leurs retranchements. Après un but refusé pour un hors-jeu de Maitland-Niles, le jeune prodige Malick Fofana est venu égaliser à la 90+1'. 5e au classement avec 15 points, les Gones retrouveront la 4e journée de ligue Europa le 7 novembre pour y affronter Hoffenheim à l’extérieur.

GOAL FC - Bergerac Périgord : vendredi 19h30, 9e journée de National 2 : 3-1. Après deux matchs sans victoire en championnat, nouveau succès pour les Rhodaniens qui ont réussi à imposer leur jeu à la maison face à une équipe de Bergerac en difficulté. Victoire qui place le GOAL à la 9e place du classement avec 11 points au compteur. Prochaine rencontre pour les Or et noir ca sera sur la pelouse de Toulon le 9 novembre pour la 10e journée de National 2.

AS Saint-Priest - Le Puy-en-Velay : samedi 18h, 9e journée de National 2 : 1-3. L'AS Saint-Priest s’est incliné après avoir mené au score très tôt dans la rencontre. Défaite 3 buts à 1 à domicile face au Puy-en-Velay dans le cadre de la 9e journée de national 2. Les sangs et or qu’on retrouvera le 9 novembre en déplacement face au Jura Sud.

FC Villefranche-Beaujolais - Versailles 78 : vendredi 19h30, 11e journée de National : 1-3. Lourde défaite pour les Tigres du FCVB qui ont réagis trop tard avec ce but signé Mballa Amougou à la 88'. Défaite qui place les Caladois à la 13e place avec 9 points au compteur soit 2 de plus que la zone rouge. Prochain rendez-vous pour les hommes de Laurent Combarel ca sera à domicile face à Chateauroux le 8 novembre.

Olympique Lyonnais Féminin - PSG Féminin : dimanche 14h, 6e journée de D1 féminine : 1-0. Elles repassent devant grâce à ce succès. Victoire sur le fil des Fenottes de l’Olympique Lyonnais 1 but à 0 au Groupama stadium dans le cadre de la 6e journée de D1 féminine. Place de leader retrouvée pour les joueuses de Joe Montemurro qui affronteront Guingamp à l’extérieur le 8 novembre pour la 7e journée.

Rugby :

RC Toulon - LOU Rugby : samedi 16h30, 9e journée du TOP 14 : 21-10. Ils ont été menés de bout en bout. Défaite pour le LOU Rugby à Toulon, qui s'incline 21 à 10 dans le cadre de la 9ᵉ journée du TOP 14. Les hommes de Fabien Gengenbacher signent ainsi une 3e défaite consécutive en championnat. 10e au classement, les Rouge et Noir retrouveront Clermont le 23 novembre à Gerland.

RC Suresnes - CS Bourgoin-Jallieu : samedi 18h, 9e journée de Nationale : 31-19. Dominé de bout en bout, le CSBJ n'a pas su rebondir à Suresnes et enchaîne une troisième défaite consécutive. Prochain rendez-vous pour les ciel et grenat : ce sera à la maison face au SC Albi le 8 novembre prochain.

Basket :

ASVEL - Cholet : dimanche 16h,30 7e journée de Betclic Elite : 87-101. 3e défaite consécutive, l'ASVEL s’est inclinée à la maison pour la première fois en championnat. Défaite 87 à 101 dans le cadre de la 7e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais n’ont rien pu faire face à cette équipe surprenante de Cholet qui reprend la place de leader du championnat. Prochaine rencontre pour les joueurs de Pierric Poupet ca sera en Euroligue face à Fenerbahce le 8 novembre.

ASVEL Féminin - Basket Landes Féminin : samedi 20h, 5e journée de LFB : 89-85. Victoire héroïque des Lionnes de l'ASVEL hier face à Basket Landes score final 89 à 85 après prolongation pour la 5e journée de LFB. Prochaine rencontre pour l'ASVEL féminin ca sera le 17 novembre sur le parquet de Tarbes pour la 6e journée.