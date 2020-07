L’OL, troisième meilleur centre de formation français

La Fédération Française de Football (FFF) a dévoilé ce mardi le classement des meilleurs centres de formation des clubs professionnels.

L’Olympique Lyonnais remonte sur le podium avec une troisième place, après avoir été classé quatrième la saison dernière. Le Paris Saint-Germain conserve sa première place et est toujours suivi de près par le Stade Rennais. Le club de Jean-Michel Aulas devance l’ASSE et l’AS Monaco, respectivement quatrième et cinquième.

Ce classement est établi par la direction technique nationale (DTN), de la FFF. Elle prend alors en compte le nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club, le nombre de matches joués en équipe première par ces mêmes joueurs, le nombre de diplômes scolaires qu’ils ont obtenu ou encore les contrats d’entraîneurs.

Pour rappel, le club rhodanien était arrivé en tête de ce classement de 2013 à 2018.