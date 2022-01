L’Olympique de Marseille concède le nul face au LOSC

L’Olympique de Marseille n’a pas su faire mieux qu’un match nul (1-1) face au LOSC ce dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Le match démarrait pourtant bien pour les Olympiens qui avaient la maîtrise du ballon mais rapidement les Lillois ont su se montrer dangereux en phase de transition. Et c’est de là qu’est venu le corner, sur lequel, Sven Botman est venu inscrire un but de la tête à la 15e minute de jeu, surprenant alors un peu tout le monde. Après ça les joueurs de Sampaoli se sont découverts pour essayer de revenir au score mais n’ont finalement pas réussi à contrôler les contre-attaques lilloises qui apportaient régulièrement du danger dans les 30 premières minutes.

Jusqu’à un tournant de la partie, lorsque Benjamin André, le milieu des Dogues, reçoive un second carton jaune synonyme d’expulsion à la 32e, et laissant alors les siens à 10 pour plus d’une heure. À partir de là, les Phocéens ont repris les commandes et au-delà d’avoir le ballon, se sont crées des occasions, même si elles n’étaient pas très dangereuses.

Au retour des vestiaires, les joueurs ont poussé jusqu’à ce que Cengiz Under vienne délivrer les siens à la 75e minute de jeu grâce à un petit exploit personnel et une frappe enroulée somptueuse qui venait se loger dans le petit filet de Grbic. Après ça les Marseillais ont continué de pousser mais en vain. Avec ce match nul, les pensionnaires du stade Vélodrome restent à la 3e place du classement à 2 points des Niçois, 2es. Lille de son côté, retrouve sa 10e place avec 29 points, que l’OL lui avait piqué en fin d’après-midi.