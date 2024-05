Alors qu'il venait de revenir d'une blessure au poing droit l'éloignant des terrains pendant 5 mois, le deuxième ligne du LOU Killian Géraci a rechuté et voit sa saison terminée. Il est tombé lourdement au sol face au Racing ce qui lui a valu une entorse du ligament latéral interne du coude droit. Son indisponibilité avoisinerait les six semaines, sa saison est donc d'ores et déjà terminée, lui qui n'a participé qu'a 11 rencontres cette année.

M.D