Louane fait son grand retour sur les réseaux sociaux

La jeune chanteuse de 23 ans va faire son retour sur les réseaux sociaux, après plus d’un an d’absence. Ses comptes Instagram “public” et “privé” vont fusionner et seront accessibles à tous, ce mardi.

Dans une vidéo, Louane a prévenu ses fans de son retour imminent sur les réseaux sociaux. Après s’être mise à l’écart, la chanteuse avoue à ses “followers” que ces derniers lui ont “beaucoup manqué“. Elle tenait en parallèle un compte privé “Watchoutforthetornado” qui était jusque là réservé à ses amis et à sa famille.

Louane affirme avoir “travaillé avec Instagram” pour fusionner ses deux comptes. Son ancien compte privé, devenu depuis public, a atteint en quelques jours 1,1 millions d’abonnés.