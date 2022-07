Lyon : 7 millions d’euros dans les travaux d’été

Comme chaque été, la Ville de Lyon réalise des travaux dans toute la ville. Cette année, près de 240 opérations sont prévues et 7 millions d’euros vont être investis afin d’améliorer les équipements publics, écoles, crèches, gymnases, équipements sportifs ou culturels de l’ancienne capitale des Gaules.

« Ces travaux d’été ont notamment pour vocation de renforcer l’adaptation thermique, l’optimisation des consommations énergétiques, en plus de l’entretien courant », indique la municipalité.



Une centaine d’opérations dans les écoles



Les interventions dans les établissements scolaires représentent une grande majorité des travaux d’été (près de 40%). « Les plus grosses opérations portent cet été sur les groupes scolaires Victor Hugo (Lyon 1er), Condorcet, Nové-Josserand et Meynis (Lyon 3e), Lafontaine et Commandant Arnaud (Lyon 4e), Rémond (Lyon 6e), Jean Couty (Lyon 6e) et Herriot (Lyon 8e) », précise la Ville.



À cela s’ajoutent des opérations aux abords des écoles, avec l’aménagement de nouvelles rues des enfants. Sept écoles feront ainsi l’objet d’aménagements “rue des enfants” : l’Ecole Jules Verne (Lyon 3e), les Ecoles Couty et Pradel (6e), l’Ecole Pierre Termier (8e), l’Ecole Pagnol (7e), l’Ecole du sacré cœur (2e) et l’Ecole Gerson (5e).



40 opérations porteront également sur les crèches et une trentaine dans les centres sociaux, les équipements de sport et de culture, dont la mise en accessibilité “handicap” du Théâtre de la Croix-Rousse.



Rénovation du gymnase Pierre Audry



Le gymnase Pierre Audry (Lyon 9e) fait, lui, peau neuve : « La sobriété énergétique est prise en compte grâce à la mise en œuvre d’éclairage performant (LED) sur l’ensemble des locaux. Les sols du terrain de basket seront également remplacés par un sol qualitatif. Les travaux comprennent le désamiantage des soubassements des murs des salles du gymnase, ainsi que la réfection des peintures des vestiaires, douches et couloirs. » La livraison est estimée pour septembre 2023 et le montant des travaux sera d’environ 600 000 €.



De plus, cinq mairies seront également en travaux cet été : celle des 1er, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements.