Lyon accueillera le Mondial de Hockey sur Glace 2028

C'est officiel ! La France accueillera le Mondial de hockey sur glace 2028, du 12 au 28 mai, à Paris et Lyon. Après le retrait du Kazakhstan, la France est devenue la seule candidate et a été choisie par l'IIHF. Les matchs se dérouleront à l'Arena de Paris et à l'Arena de Décines, à Lyon. Cet événement est une opportunité majeure pour promouvoir le hockey sur glace en France et démontrer sa capacité à organiser des compétitions internationales de grande envergure.

Les préparatifs sont en cours pour offrir un spectacle inoubliable aux amateurs de hockey.

Rendez-vous en mai 2028 pour vivre cet événement exceptionnel !

C.B