Lyon dans le Top 10 de la malbouffe

C’est un classement dans lequel les Lyonnais n’ont pas forcément envie de figurer… Pour la cinquième année consécutive, Lyon fait partie des villes les plus concernées par la malbouffe. Elle se retrouve à la 10e position.

Cela fait 5 ans que l’étude du média internet “question2santé” propose un classement de la malbouffe. L’étude a été réalisée sur les 16 chaînes de restauration rapide les plus présentes au sein des 32 plus grandes villes françaises.

2 places en plus par rapport à 2019

Capitale gastronomique, oui, mais 77 enseignes de restauration rapide sont présentes dans la ville. C’est plus que toutes les autres grandes villes de France hormis Paris.

Parmi les emblèmes de la restauration rapide, on peut noter la présence de 16 Subway, 12 McDonald’s ou encore 10 Domino’s

D’autres villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont présentes dans ce classement. Grenoble prend la 23e place, Saint-Etienne la 26e place, juste derrière on retrouve Annecy et Villeurbanne se retrouve à la 30e place.

Enfin, les trois villes les plus touchées par la malbouffe sont respectivement Bordeaux, Limoges et Metz.