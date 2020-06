Lyon : des échauffourées éclatent lors de la manifestation anti-racisme

Plus de 1000 personnes se sont réunies place Bellecour dimanche soir, avant de défiler dans les rues de Lyon pour dénoncer le racisme et les violences policières. La situation s’est rapidement tendue.



Sur leur chemin, une partie des manifestants a dégradé du mobilier urbain et incendié des poubelles. Les forces de l’ordre ont alors utilisé du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Des affrontements avec la police ont éclaté vers 23h, au niveau du quartier de Guillotière et des berges du Rhône. Plusieurs policiers blessés auraient été transportés à l’hôpital.