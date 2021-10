Lyon : des perturbations sont à venir ce week-end et lundi à la gare de la Part-Dieu suite à des travaux sur les voies

Des travaux de voies vont avoir lieu dans la gare de Lyon Part-Dieu du samedi 30 octobre à 5h jusqu’au lundi 1er novembre 2021 à 12h. Des aiguillages vont être posés afin de permettre l’accès des trains à la nouvelle voie (coût 5 millions d’euros) et le bétonnage des ouvrages permettant à la nouvelle fois ferrée de franchir l’avenue Félix Faure va également être réalisé (coût 1,2 million d’euros). Le tout est financé par l’État, la Région AURA, la Métropole de Lyon et la CNR, et SNCF Réseau dans le cadre d’un plan d’actions comprenant 32 opérations.

Les perturbations à venir du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre :