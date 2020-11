Lyon : deux hommes condamnés après des tags menaçant de décapiter le maire du 8e

Deux jeunes de 18 et 19 ans étaient jugés ce lundi pour apologie d’un acte de terrorisme, menaces de mort et de crimes et dégradations de biens, suite aux menaces de décapitation qui avaient été tagués, il y a une dizaine de jours sur le mur de l’école Philibert Delorme dans le 8e arrondissement de Lyon.

Les profs, les élèves et le maire du 8e arrondissement étaient visés. Les inscriptions avaient été réalisées quelques jours après la décapitation de Samuel Paty. Les deux hommes ont expliqué avoir agi sous la contrainte d’”une personne” afin de s’acquitter de leurs dettes.



Les deux jeunes majeurs ont été condamnés à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis. Ils auront également l’interdiction de se rendre devant l’école, d’entrer en contact entre eux et avec les victimes. Le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé un mandat de dépôt.