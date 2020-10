Lyon : deux nouveaux rassemblements prévus ce samedi

Deux nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi après-midi place Bellecour à Lyon. Le premier concerne notamment les écoles de danse et les gérants des salles de sport qui protestent contre les mesures gouvernementales. Le second rassemblement est consacré à l’événement annuel de la communauté LGBTI+, la Pride.



Les professionnels de danse, les gérants de salles de fitness ou encore les professeurs de yoga se réunissent ce samedi après-midi à 15h. Le cortège se déplacera jusqu’à l’hôtel de ville. Quinze jours après leur première manifestation, les différents corps de métier se rassemblent à nouveau. Pour certains, la situation est critique.



Malgré la dégradation de la situation sanitaire, la Pride aura bien lieu ce samedi à partir de 14h à Lyon. L’événement sera toutefois restreint et totalement différent. Il prendra la forme d’un rassemblement contre les violences faites aux personnes LGBTI+. Les organisateurs dénoncent également “la violence de l’Etat”, notamment par rapport aux derniers projets de loi. La manifestation de ce samedi sera statique. Le collectif “Fiertés en Lutte” a annoncé que la diffusion de la musique sera interdite.