Lyon et Saint-Etienne unis pour relancer l’industrie

Un nouveau fonds d’amorçage industriel va être mis en place conjointement par les métropoles de Lyon et de St-Etienne. Un projet ambitieux, de 80 à 100 millions d’euros, qui s’inscrit sur le long terme.

Dans le but commun de relance de l’industrie de leurs territoires respectifs, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau ont élaboré un fonds d’industriel à l’impact environnemental et social. L’objectif fixé est celui de financer les phases de pré-industrialisation de 80 à 100 nouvelles entreprises industrielles.

Bruno Bernard a évoqué une initiative commune “profitable aux deux territoires”. Gaël Perdriau a insisté sur son souhait de “venir en aide aux jeunes créateurs et accompagner les nouvelles industries”.

Les deux associés de l’initiative n’ont pas caché leur envie de renouveler ce type de collaboration. “La métropole de Lyon se doit collaborer avec tout le monde pour mieux répartir les richesses. Bourg-en-Bresse, Maçon, Clermont, Roanne…Tous doivent être concernés” selon Bruno Bernard.

Le financement proviendra d’investisseurs publics mais aussi privés afin d’éviter la faillite des entreprises. Elle sera réservée aux entreprises implantées sur les aires métropolitaines de Lyon et de Saint-Etienne. Bruno Bernard et Gaël Perdriau ont ouvert la porte à la venue de nouvelles industries sur leurs territoires. Des critères socio-économiques et écologiques seront utilisés, mais les entreprises qui seront concernées “ne sont pas encore déterminées” selon le président de la Métropole de Lyon.

“Nous souhaitons vraiment aider les jeunes entreprises, ce fonds doit servir à long terme, pour au moins pour 10 ou 15 ans” Bruno Bernard.

A l’occasion du salon global de l’industrie, du 6 au 9 septembre 2021, le fonds d’amorçage sera officiellement lancé et les entreprises concernées seront annoncées.