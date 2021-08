Lyon : il se filmait sur le périphérique à 200km/h, il écope de prison ferme

Il doit probablement s’en mordre les doigts. En mai dernier, un chauffard se filmait à bord d’une BMW en train de slalomer entre les voitures sur le périphérique lyonnais, à hauteur de Laurent Bonnevay. Conséquence : il passe par la case prison.

Musique à fond, son compteur dépassait les 200 km/h (la limite est fixée à 70km/h), au péril des usagers. La vidéo postée sur les réseaux sociaux, avait été partagée plusieurs milliers de fois. Un mois plus tard, le 30 juin, la police interpellait le conducteur et l’auteur des images. Le chauffard avait été placé en détention provisoire, en attendant son procès prévu le 10 août 2021. Il était déjà connu des services de police pour des multiples refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui, et s’était vu retirer son permis de conduire en janvier 2021.

Ce mardi 10 août, la sentence est tombée pour ce Brondillant de 21 ans. Jugé en comparution immédiate, il a écopé de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme.

Il a également écopé de trois ans d’interdiction de conduire un véhicule.