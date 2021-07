Lyon : il se refugie dans une voiture de police et se fait arrêter

C’est une interpellation un peu cocasse qui a eu lieu dimanche soir près de la place Bellecour à l’angle de la rue Gasparin. Après avoir agressé des supporters italiens, un homme a finalement été coursé par la victime et ses amis, qui tentaient de récupérer la chaîne en or qui avait été dérobée.



L’agresseur a pris peur et a fini par se réfugier… dans une voiture de police présente pour sécuriser les festivités. Autant dire qu’il a été facilement arrêté, il sera jugé prochainement. Il a été écroué.



Le mis en cause a nié les faits durant son audition.