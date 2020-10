Lyon : la communauté arménienne manifeste ce vendredi soir

C’est en signe de protestation et dans une démarche d’apaisement que la communauté arménienne de Lyon se rassemble ce vendredi soir, réclamant un retour au calme dans cette zone du Haut Karabakh.



Malgré de fortes intempéries, le rassemblement devait se tenir à partir de 18h. Le port du masque est préconisé par les organisateurs qui tiennent à alerter et inciter l’Etat français à intervenir.



De violents affrontements entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont éclaté dimanche dernier. Ils auraient déjà causé la mort d’au moins 128 personnes.