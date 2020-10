Lyon : le maire du 2e arrondissement a présenté son plan de tranquillisation de la Presqu’île

Le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, a présenté un plan pour la tranquillisation du centre-ville.



L’objectif de ce dispositif est de lutter contre les tapages nocturnes, les rodéos et de réprimer les incivilités en fermant, par exemple, l’accès à la Presqu’île entre 22h et 6h grâce à des bornes escamotables et des barrières. Pierre Oliver souhaite également rajouter des caméras.



Les élus du 2e réclament également 20 policiers municipaux supplémentaires et à la création d’une équipe de nuit jusqu’à 6 h 00 du matin afin de contrôler les incivilités en soirée.

La mairie du 2e demande aussi l’installation de deux radars, rue de la Charité et sur le quai Tilsitt.

Le plan a été transmis à la mairie centrale.