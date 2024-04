Pour permettre la construction de la trémie dédiée aux piétons et aux cyclistes visant à rallier les quartiers Saint-Jean et Croix-Luzet à Villeurbanne, Sytral et la Métropole prévoient de fermer le périphérique Laurent-Bonnevay et le pont du Roulet durant 5 jours.

Cet impressionnant chantier sera réalisé dans le cadre de la création du tram T9 qui ralliera Charpennes et La Soie.

M.D