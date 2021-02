Lyon : le point sur les nouvelles mesures annoncées par la préfecture

Ce vendredi, la Préfecture du Rhône corse ses règles pour contrer la circulation des nouveaux variants du Covid-19, et à limiter la résurgence épidémique.



La consommation d’alcool sur la voie publique sera désormais sanctionnée samedi, de 12h à 18h. “Le périmètre est délimité par le quai Jean Moulin, la rue Puits-Gaillot, la place des Terreaux, la rue Constantine, le quai de la Pêcherie, le quai Saint-Antoine, le quai des Célestins, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton, le quai Jules Courmont et le quai Jean Moulin”.



L’objectif est de limiter les rassemblements et les attroupements. Au cours des dernières semaines, le secteur de la presqu’île lyonnaise est propice à ces événements.



Par ailleurs, le préfet a réclamé dès ce vendredi soir un renforcement des contrôles de police portant sur le respect de ces mesures. Ces contrôles seront essentiellement centrés sur le respect du couvre-feu et des règles sanitaires dans les établissements recevant du public.

Afin de contenir la diffusion de la #Covid19, le préfet a décidé de :

🔴 renforcer les contrôles de @PoliceNat69

🔴 mettre en place un périmètre interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique le samedi 20/02 de 12h à 18h

— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 19, 2021