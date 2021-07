Lyon : le préfet met en place un périmètre d’interdiction de manifester

Le préfet interdit les manifestations et les rassemblements revendicatifs ce samedi à Lyon de 12h00 à 21h00 dans deux périmètres délimités.



Les manifestations et les rassemblements revendicatifs seront interdits dans le premier périmètre qui comprend la rue du Puits Gaillot, la place des Terreaux, rue Constantine, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, quai Tilsitt, rue Antoine de Saint-Exupéry, chaussée sud Bellecour, place Antonin Poncet, quai Gailleton, quai Jules Courmont, quai Jean Moulin, place Louis Pradel, place Carnot et rue Victor Hugo.



Le second périmètre concernera le quai Augagneur, le cours Lafayette, l’avenue maréchal de Saxe et la rue de La Part-Dieu.



Pour rappel, de dérobements avaient eu lieu la semaine dernière lors d’une manifestation contre le pass sanitaire.