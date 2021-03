Lyon : le syndicat de police Alliance porte plainte contre une élue

Le syndicat de police Alliance a annoncé, ce mardi, qu’il porte plainte, auprès du parquet de Lyon, pour “injures publiques” contre Marine Chastan à la suite d’un tweet. L’adjointe écologiste à la mairie de Lyon 8ème, avait déclaré, le 8 mars dernier, que “la culture du viol est présente chez les forces de police, ainsi que le #victimblaiming”.

Dans un communiqué, Alliance a dénoncé “avec la plus grande fermeté les propos extrêmement violents de cette élue”. “Au lieu de soutenir les forces de l’ordre de notre pays, elle amplifie encore plus la haine dont sont victimes les policiers au quotidien”, a ajouté le syndicat, en lui rappelant “son devoir d’exemplarité en toutes circonstances et son obligation comme tout citoyen de respecter les lois de la République.”

Le syndicat a attendu pour déposer plainte car il attendait “que le ministre de l’Intérieur le fasse lui-même”. En temps normal, “le ministre dépose une plainte et nous, on se constitue partie civile”, a-t-il ajouté. Cependant, pour le moment, Gérald Darmanin ne s’est pas manifesté. Alliance “s’interroge sur le silence du ministre de l’Intérieur depuis le 8 mars sur ce sujet et l’invite expressément à déposer plainte également contre madame Marine Chastan.”