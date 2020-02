Lyon : les Vélo’v électriques sont arrivés !

À partir de ce jeudi, 2500 Vélo’v sont hybrides et peuvent rouler avec une batterie électrique !



Les utilisateurs habituels peuvent se reposer un peu plus surtout lors des montées difficiles comme à la Croix-Rousse, Caluire et Cuire ou encore Rillieux-la-Pape. Une batterie légère (530 grammes) fonctionne comme une batterie externe pour smartphones.



Un abonnement à 7€ par mois



Les batteries sont à louer pour 7€ par mois. Les utilisateurs peuvent se rendre sur sur le site de Vélo’v ou sur l’application Vélo’v officiel, et souscrire à l’option « e-vélov ». Un retrait de la batterie se fait au comptoir Vélo’v dans les locaux Citiz (13 rue Antoine Salles, Lyon 2) ou un envoi gratuit sera effectué directement au domicile.

