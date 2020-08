Lyon : les Jeunes Communistes se rassemblent ce jeudi

Les Jeunes Communistes de Lyon organisent ce jeudi, un rassemblement contre le plan jeunes présenté le 23 juillet dernier par le Premier ministre, Jean Castex.



Ce plan dispose d’un budget de 6,5 milliards d’euros et vise à faciliter l’entrée sur le marché de 700 000 à 800 000 jeunes. Cependant, pour les Jeunes Communistes, cela correspond à « l’exonération des cotisations sociales et la baisse des salaires, l’augmentation de l’exploitation des apprentis, la multiplication des contrats précaires et toujours plus de travail gratuit. »



Ils revendiquent également « l’augmentation en nombre et en montant des bourses, la sécurité sociale intégrale à gestion 100% ouvrière financée intégralement par les cotisations sociales, la fin des contrats précaires, la rémunération à salaire égal pour tous les apprentis, et le service public et unifié de l’enseignement et de la formation. »



Le rendez-vous est donné à 18h place Raspail, dans le 7e arrondissement de Lyon.