Lyon : les mesures sanitaires mises en place pour la Fête des Lumières

Une conférence de presse avait lieu ce mardi 7 décembre afin de dévoiler les mesures mises en place pour assurer la sécurité à l’occasion de la Fête des Lumières et pour aborder les mesures sanitaires mises en place le temps de la durée de l’événement.

Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, a détaillé sur Twitter les mesures sanitaires et le dispositif de sécurité en vigueur pendant les quatre jours de l’événement aux côtés de Grégory Doucet, maire de Lyon.

▫️ 500 policiers nationaux

▫️ 100 gendarmes

▫️ 200 policiers municipaux

▫️ 70 agents de sécurité de voie publique

▫️ 100 militaires

▫️ 470 agents de sécurité

seront mobilisés pour assurer la #sécurité des visiteurs, sans oublier les sapeurs-pompiers et les 2300 agents TCL

Concernant la sécurité, un périmètre va petre mise en place, au sein duquel 500 policiers nationaux, 200 municipaux et 100 gendarmes seront mobilisés en Presqu’ile, à la Tête d’Or et au parc Blandan. 35 agents du groupe d’opération mobile viendront en complément sur l’ensemble de ce périmètre. 70 Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) seront aussi mobilisés et 400 agents de sécurité privée seront aussi sur le terrain.

Le port du masque sera obligatoire sur la voie publique. C'est le geste le plus simple et le plus efficace pour lutter contre l'épidémie, notamment dans un contexte de foule dense.

En ce qui concerne les mesures sanitaires, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a indiqué que « le premier des gestes barrières, c’est le port rigoureux du masque. Il a été rendu obligatoire dès 11 ans sur le périmètre de la Fête des Lumières », rappelle l’édile. Celui-ci sera obligatoire sur la voie publique.

En outre, trois périmètres sanitaires vont être mis en place : il s’agit du parc Blandan, du parc de la Tête-d’Or et du centre-ville de Lyon (comprenant la Presqu’île, le Vieux-Lyon et la colline de Fourvière).