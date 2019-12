Lyon : les métros et les funiculaires circuleront toute la nuit

C’est une première à Lyon ! Les quatre lignes de métro et les deux funiculaires circuleront toute la nuit du réveillon du 31 décembre.



Entre minuit et 5h du matin, les Lyonnais pourront profiter des lignes A et B, qui circuleront toutes les 9 minutes. Pour la ligne C, ce sera un métro toutes les 11 minutes et pour la ligne D, une rame toutes les 6 à 7 minutes.



Du côté des funiculaires, le F1 circulera toutes les 12 minutes, mais ne fonctionnera pas de 4 à 5 heures. Le F2 circulera quant à lui toutes les 10 minutes mais pas entre 5h et 6h.



La fréquence des lignes Pleine Lune sera également doublée avec huit départs de prévus du centre-ville pour les lignes 1, 2 et 3. Quatre trajets seront mis en place pour la ligne 4.



À noter que l’ensemble des parcs relais en correspondance avec le métro seront ouverts toute la nuit, sauf Vaise 2.