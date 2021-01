Lyon : les TCL renforcent l’offre pour ce premier dimanche des soldes

Les dimanche 24 et 31 janvier, les bus TCL renforceront leur présence dans le trafic lyonnais, pour desservir les principaux centres commerciaux de la ville.

« En complément de la desserte de métros et tramways, la fréquence des lignes C9, C13, C25, et 25 sera renforcée », selon le communiqué de TCL. « Les lignes C6, C21, C24, 43 et 70 circuleront avec des bus articulés, pour offrir davantage de capacité et de confort aux voyageurs le long de ces parcours. »

Le réseau de transport lyonnais offrira également l’opportunité aux habitants des « communes situés en périphérie du centre-ville » des bus articulés, qui « faciliteront l’accès à la ligne de métro D ».