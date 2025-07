La 76e Foire de Saint-Étienne, du 19 au 29 septembre, met à l’honneur l’Irlande avec une grande exposition immersive et des animations festives. Près de 250 exposants seront présents autour des univers équipement, artisanat, tourisme et bien-être. Une halle gourmande et une guinguette offriront une expérience conviviale et gourmande aux visiteurs.

C.P