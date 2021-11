Lyon : l’exploitation et la circulation des tramways seront perturbées dimanche soir

Des opérations de maintenance vont avoir lieu dimanche soir sur les équipements permettant le bon fonctionnement des tramways à Lyon.

Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de tramway, des opérations d’élagage, de remplacement de boucles de sécurité et d’intervention sur les dispositifs électriques vont ainsi être réalisées sur les lignes et les tramways T1, T2, T4, T5 et de T6

De fait, leur exploitation et la circulation seront perturbées dimanche en soirée, à partir de 21h30. Pour plus d’informations concernant les lignes impactées et les solutions de repli, rendez-vous ici.