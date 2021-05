Lyon : manifestation des sages-femmes ce mercredi

Ce mercredi, les sages-femmes vont manifester à Lyon. En effet, elles revendiquent une reconnaissance de leurs compétences et statut médical, en instaurant un cursus de six ans au lieu de cinq, ainsi qu’une augmentation des effectifs pour assurer une bonne prise en charge des femmes enceintes durant les accouchements.

De plus, avec la crise de Covid-19 actuelle, les sages-femmes doivent s’adapter aux règles sanitaires mais ne bénéficient pas du matériel adapté. Par ailleurs, elles ont un rythme effréné et doivent faire face à la surcharge des hôpitaux et maternités.

Actuellement 24 000 en France, les sages-femmes espèrent faire entendre leurs voix au cours de cette manifestation place Bellecour à 14h.