Lyon : neuf millions d’euros volés lors du braquage d’un fourgon blindé

Des braqueurs lourdement armés ont attaqué un fourgon blindé de la société Loomis, à Gerland, dans le 7e arrondissement, vers 9h ce matin.



Le fourgon sortait tout juste de la Banque de France, lorsque deux utilitaires et plusieurs malfaiteurs lourdement armés l’ont forcé à s’arrêter rue Pierre-Sémard. Les individus ont menacé les convoyeurs et volé leur cargaison.



Ils ont ensuite incendié le fourgon et pris la fuite à bord de deux véhicules. Ces derniers ont été retrouvés brûlés au sud de Lyon, vers Solaize.



Les convoyeurs n’auraient pas été blessés, les braqueurs ont pris la fuite avec un butin qui s’élèverait à neuf millions d’euros selon le parquet de Lyon.