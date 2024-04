Lyon : réunion historique entre cadets de la Gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes

Ce 6 avril 2024, a eu lieu une réunion interdépartementale régionale des cadets à Sathonay-Camp, une première en France. Une journée marquante, entre célébration et apprentissage. Au programme, des cérémonies et des présentations visant à mettre en avant les valeurs qui animent la Gendarmerie et ses cadets.

Au total, un rassemblement de 250 cadets et 70 encadrants pour une journée de renforcement des liens entre les jeunes et les forces de l'ordre, mais également de transmissions des valeurs républicaines.

(Crédit photo : Samir RACHI)

M.G