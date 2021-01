Lyon : six braqueurs de cigarettes interpellés par la police

En mai dernier, entre six et huit personnes avaient braqué un camion, transportant 250 000 euros de cigarettes sur l’autoroute A7 à la hauteur de Pierre-Bénite au sud de Lyon, avec une kalachnikov, une hache ainsi qu’une masse.



Ce mardi 12 janvier, 200 gendarmes ont procédé à l’interpellation de six d’entre eux à Irigny et à Saint-Genis-Laval.



À noter que les suspects avaient ordonné au chauffeur de conduire jusqu’à Irigny avant de brûler le camion, et leurs propres véhicules.