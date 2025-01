Lyon Street Food Festival revient cette année à Lyon avec des nouveautés

Le Lyon Street Food Festival revient à Lyon comme chaque année du 25 au 29 juin 2025 pour sa 9ᵉ édition.

La particularité cette année : l'évènement durera une journée de plus.

Rassemblant plus de 120 chefs français et internationaux, le festival organisera 440 ateliers participatifs. Le coup d'envoi sera donné le mercredi soir en compagnie de Philippe Etchebest et son groupe Chef and the Gang.

L'évènement rassemblera des chefs renommés comme Florent Ladeyn, Jean Covillault, ou encore Denny Imbroisi. Le festival se déroulera dans l'établissement Les Grandes Locos à La Mulatière.

Les billets ne sont pas encore disponibles, la billetterie ouvrira au mois d'avril.

EC