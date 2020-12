Lyon : un enterrement dégénère au cimetière de la Guillotière

Une inhumation prévue ce mercredi au cimetière de la Guillotière a dégénéré au point de faire venir la police et de fermer l’avenue Berthelot.



Prévue à 13h15, la cérémonie a rassemblé des dizaines de personnes issue de la communauté du voyage. De nombreuses voitures étaient garées à proximité.



Lorsque le personnel du cimetière a rappelé les consignes sanitaires et la jauge limite de 30 personnes pour des funérailles, les proches du défunt venus pour la cérémonie ont laissé exploser leur rage. Le personnel a été copieusement insulté, et même bloqué à l’intérieur des locaux, tandis que la circulation sur l’avenue Berthelot était devenue impossible, gênée par l’attroupement.



Venue ramener de l’ordre, la police dénombrait une centaine de personnes aux alentours du cimetière vers 13h30.