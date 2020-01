Lyon : un nouveau périmètre d’interdiction de manifester ce jeudi

La préfecture a mis en place un périmètre d’interdiction de manifestation ce jeudi 16 janvier de 8h à 22h. Afin de prévenir les dégradations et les violences de certaines personnes présentes dans les cortèges dans des zones très fréquentées par les piétons, Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, a pris un arrêté interdisant tout défilé ou rassemblement revendicatif.

Le préfet met en place un périmètre d'interdiction de #manifestation le jeudi 16 janvier 2020 de 8h à 22h dans une partie de la Presqu'île de #Lyon.



Plus d'informations ⬇️https://t.co/HVPIHs8Afb pic.twitter.com/E1OpWSvg0A — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 15, 2020

Le périmètre concerné : rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel-Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules-Courmont et quai Jean-Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin et la rue de la Barre sont exclus de ce périmètre).